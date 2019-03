110 millioner kroner givet godt ud: Lutter roser til ny kæmpearena i Ollerup

Den nye arena i Ollerup fik pæne ord med på vejen under indvielsen torsdag. Ikke bare talerne, men også blandt publikum var der begejstring for byggeriet.

Den fireårige pige fra Ollerup tumler rundt på madrassen og minitrampolinen og hører næppe ministeren fortælle, at Sydfyn har fået et mildest talt imponerende bygningsværk, som uden tvivl vil blive et samlingspunkt for hele landet i almindelighed og Sydfyn i særdeleshed.

Festlig lejlighed

Inde i hallen møder vi på Henrik Nielsen (K), der er formand for Børne- og Ungeudvalget i Svendborg Kommune og er i arenaen for første gang.

- Det her er en af de mere festlige lejligheder. Den her bygning giver helt nye muligheder for området - det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Jeg er ret imponeret, siger han og føjer til, at han har spottet Kasper Jørgensen og Troels Fjellø Mortensen, direktør for henholdsvis GOG og Svendborg Rabbits, på lægterne, og at de nok også har en interesse i den nye arena.

I mellemtiden er den næsten kulsorte Mercedes S350 ankommet med ministeren, men inden hun får ordet, bliver det lyse egeparketgulv indtaget af 240 elever, som synger en ganske rørende udgave af The Beatles' With a Little help from my friends.

Nu følger halvanden time med opvisninger og taler med roser til byggeriet og taksigelser til A.P. Møller Fonden og Realdania, der er de to fonde, som har finansieret hovedparten af den 110 millioner kroner dyre arena, og undervejs tager vi en tur på de pænt fyldte tilskuerpladser for at høre, hvad folket mener.