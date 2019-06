11 rigtige: Inge er Sydfyns valgprofet

- Nej, hvor det lyder lækkert, siger Inge Bødker, der har haft hjælp til at udfylde de 13 spørgsmål af hendes ven Leif, der hvert år forærer hende et gaveabonnement på Fyns Amts Avis.

Og netop i en lodtrækning er det svært at slå 78-årige Inge Bødker, der er født under en heldig stjerne. Sidste år vandt hun en rejse til Rom i en konkurrence i Ugeavisen Svendborg, og hun har også tidligere vundet et weekendophold og et gavekort på 10.000 kroner til byens butikker i forbindelse med et julemarked på torvet.

Den tidligere frisørmester fra Vindeby scorede ligesom to andre læsere 11 rigtige i valgprofet-quizzen, og hun løb med de to billetter til dobbeltkoncerter med TV2 og Tina Dichow på Valdemars Slot efter lodtrækning.

Snydt af Kiel og SF

Især to spørgsmål drillede mange - deriblandt Inge Bødker. Hun havde regnet med, at valget ville bane vej til Folketinget for Enhedslistens Jesper Kiel, og hun troede også, at SF ville blive større end både Alternativet og Enhedslisten på Langeland. Her tog hun - og vennen Leif - fejl, men de 11 andre udfordringer ramte de plet.

De fleste havde også regner med, at den konservative ærøbo Anders Johansson ville score over 500 personlige stemmer i København, men han fik kun 368.

Karin Ibsen fra Strandhuse og Kim Barren fra Kogtvedparken ramte også 11 rigtige, men de tabte altså lodtrækningen og må nøjes med æren. Sidstnævnte, der til daglig er kommunikationschef i Svendborg Kommune, tilføjede til sin kupon, at han deltog med en risiko for at blive helt til grin, men det kan man på ingen måde sige, at han blev.

Tak til alle, der deltog.