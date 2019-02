10.000 var på Naturama i vinterferien: Nu vil museet slå flere rekorder

Alt tyder på at 2019 bliver et fantastisk år for Naturama. Turistattraktionen har allerede slået flere besøgsrekorder og har planer om at slå endnu flere.

Svendborg: Der blev sat flere publikumsrekorder i vinterferien, hvor Naturama inviterede gæsterne ind for at se den nye særudstilling Dinosauerfamilier. Omkring 1600 besøgende brugte deres tirsdag på at se de mange skeletter og forstenede æg, hvilket er ny rekord for antal besøg på én enkelt dag.

I løbet af ugen blev endnu en rekord sat. I alt 9.918 gæster købte billet til Naturama i vinterferien, hvilket er det højeste antal i turistattraktions historie.

De flotte besøgstal glæder naturligvis direktør Mettee Thybo.

- Dinosaurfamilier har en særlig appel til børnene. Modellerne er kæmpestore. Og vores smaddersjove videnskabsshows, hvor vores formidlerteam leger dino-cirkus og fortæller historier om dinosaurernes liv, appellerer bredt til alle, siger hun i en pressemeddelelse.

Står det til Naturama, så har de ikke sat den sidste rekord i denne sæson, de forventer nemlig at sætte en ny rekord for flest antal besøgende over en hel sæson.

- Ikke nok med at Dino-udstillingen kører resten af året og vil blive ved med at trække folk, har vi til maj premiere på en ny udstilling kaldet "Naturens Juveler". Her vil naturens skatte blive fortolket af over 30 af de bedste danske, europæiske og asiatiske guld- og sølvsmede. Hvert unikke smykke er skabt med inspiration fra dyrenes specielle karaktertræk. Og smykkeværkstedet vil give mulighed for, at børn og voksne kan udfolde deres kreativitet som rigtige smykkekunstnere, lyder det fra direktøren i pressemeddelelsen.