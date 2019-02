100 nye job på vej: Langelandsk virksomhed starter produktion i Kirkeby

Den langelandske producent af forme til møllevinger, Dencam Composites, starter produktion i Kirkeby. Forventningen er, at der skal ansættes mellem 80 og 100 nye medarbejdere i løbet af 2019.

Kirkeby: Udviklingen går mod større vindmøller og dermed også større møllevinger, og Dencam Composites A/S i Rudkøbing er i voldsom vækst. Det er årsagen til, at den langelandske virksomhed har købt nogle af det tidligere SSP Technologys og nuværende Nordex Blade Technology Centres produktionsbygninger i Kirkeby. De to virksomheder præsenterede manøvren på et pressemøde onsdag eftermiddag, hvor Dencam Composite-direktør Jens Dalgaard Andersen fortalte, at Dencam har bøvlet med to problemer på det seneste. - Vi er vokset ud af lokalerne i Rudkøbing og kan ikke tage flere ordrer ind, og desuden gør bygningernes størrelse, at vi kun lave forme til vinger på op til 80 meter. Det er et problem, for vi er i en branche, hvor vingerne hele tiden bliver større og større, uanset om det er off-shore eller on-shore. Så vi får mange forespørgsler på større vinger, sagde han. Begge problemer er løst nu. - Vi kommer til at råde over en hal, der er 110 meter lang, og to på hver 100 meter, så vi er lykkelige for, at vi har fået handelen på plads, sagde Jens Dalgaard Andersen.

Dencam Composites A/S Dencam Composites A/S producerer forme til møllevinger og har hjemme i Rudkøbing.



Virksomheden har desuden produktion i Faaborg.



Den har i alt omkring 210 ansatte.



Det blev til et overskud på 11,5 millioner kroner før skat i 2017.



Egenkapitalen var ved udgangen af 2017 opgjort til 9,7 millioner kroner.



Jens Dalgaard Andersen, Odense, er direktør.



Lui Kastrup, København, er formand for bestyrelsen.



Steen Lorenz Johan Hansen, Vedbæk, ejer 28,66 procent af aktierne og er reel ejer af virksomheden.

Også Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S), var i Kirkeby. Her i samtale med Flemming Sørensen, der er direktør i Nordex Blade Technology Centre. Foto: Katrine Becher Damkjær

80-100 job Dencam Composite er en virksomhed med fart på. Da den rykkede fra Nr. Lyndelse til de tidligere Vestas-lokaler i Rudkøbing i 2016, havde den 70 ansatte. I dag har den 210 - og flere er på vej. Ifølge Jens Dalgaard Andersen vil der i løbet af et par dage blive lukket en ordre, som han ikke må sige noget om ud over, at den er "stor. Meget stor", og at den handler om "store møllevinger". Konsekvensen må han imidlertid godt sætte ord på. - Vi forventer, at vi skal bruge mellem 80 og 100 mand i løbet af 2019, sagde Jens Dalgaard Andersen. Det er særligt faglærte som smede, bådebyggere og plastmagere, der efterspørges, men også ufaglærte med flair for at arbejde med glasfiber kan bruges. Og dansk vil næppe blive det eneste sprog i hallerne. - På Langeland har vi en del udenlandske ansatte fra blandt andet Polen, og det skal vi nok også have i Kirkeby, sagde Jens Dalgaard Andersen, der i øvrigt forsikrede, at ingen af folkene på virksomhedens afdelinger i Rudkøbing og i Faaborg behøver frygte for jobbet. - Vi fortsætter for fuld speed begge steder, sagde han.

Dencam Composites har blandt andet købt den 110 meter lange hal her. Fra venstre er det Nordex Blade Technology Centres økonomidirektør, Henrik Rasmussen, Langeland-borgmester Tonni Hansen (SF), Dencam-direktør Jens Dalgaard Andersen, Svendborg-borgmester Bo Hansen (S), Nordex-direktør Flemming Sørensen og Nordex-økonomichef Sigge Jørgensen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ny strategi SSP Technology blev stiftet i 2001 og har ført en noget omtumlet tilværelse de senere år. Ved årskiftet 2016/2017 gik virksomheden, som på det tidspunkt var ejet af tre kapitalfonde, i rekonstruktion efter 10 år med lutter underskud, og i februar 2017 blev den købt af den tyske vindmølleproducent Nordex SE. Virksomheden blev imidlertid taget under konkursbehandling i sommeren 2017, og af asken opstod så det Nordex SE-ejede Nordex Blade Technology Centre. Ifølge selskabets direktør, Flemming Sørensen, er strategien ændret, så virksomheden ikke længere udvikler og producerer formværktøjer møllevinger. Kun den såkaldte rodende - altså den del af vingen, der er fæstnet til navet - skal laves i Kirkeby, mens resten af produktionen er flyttet til Mexico, Indien og Tyskland. Og så skal det udnyttes, at de i alt 48 ansatte på den sydfynske virksomhed ved en del om vindmøller. - Strategien er, at vi skal være vidensbaseret, og Nordex-gruppen er så vores kunde. Så vi har ikke brug for så meget plads, og derfor har jeg fået til opgave at finde en industrivirksomhed til bygningerne. Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes, og at det oven i købet er en virksomhed, der er specialiseret inden for samme felt som os, sagde han på pressemødet, hvor han også oplyste, at Nordex er potentiel kunde til Dencam Composites. Dencam Composites overtog de i alt 8000 kvadratmeter store bygninger 1. februar, og Jens Dalgaard Andersen forventer, at produktionen vil gå i gang 1. marts.