10 dage med bridge: Dansk Bridgefestival er glade for Svendborg-festival

- Vi har ikke helt overblik over antal gæster. Det svinger lidt fra år til år. Men alt i alt har det været en stor succes, forklarer direktøren, der anslår, at der har været cirka lige så mange som sidste år, hvor der var 2000 gæster.

Dansk Bridgefestival har ikke det præcise tal for, hvor mange der spillede til årets bridgefestival. Men antallet menes at være omkring de 2000 som sidste år. Arkivfoto: Rasmus Henriksen

Roser Sydfyn

Indtil videre ligger det fast, at Dansk Bridgefestival holdes i Svendborg frem til og med 2024. Valget skyldes flere ting, forklarer Charlotte Fuglsang.

- Vi får en god respons fra vores gæster. De roser rammerne for festivalen, hvilket jeg tror handler om flere ting. For det første er der nogle gode medarbejdere og frivillige, der sørger for, at det hele er pænt og ryddeligt.

- Men det handler også om vores logistik. Vores store turnering Vinoble mandag og tirsdag har 800 deltagere. Og det kræver en god planlægning, for at spillerne både kan nå at spise og slappe af, inden de skal tilbage og spille, siger direktøren.

Gennem årene har festivalen udviklet et godt samarbejde med Svendborg Kommune og lokale erhvervsdrivende. Og så er Sydfyn i sig selv et attraktivt sted at holde en festival, beskriver Charlotte Fuglsang.

- Nogle deltagere kombinerer både sommerferie og bridgefestival. Der leverer Sydfyn gode ferieoplevelser, hvor man kan være tæt ved vandet, siger hun.