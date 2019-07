Svendborg: En 22-årig mand er ved Retten i Svendborg blevet idømt 20 dages fængsel for trusler og chikane mod politiet.

Under en visitation i Svendborg i maj 2017 skulle den i dag 22-årige mand have sagt "Jeg tager gerne 16 år" til en af betjentene. Det opfattede betjenten som en trussel i og med, at straffen for drab er 16 år, og at manden optrådte truende under visitationen.

Samme betjent var i månederne efter genstand for gentagne tilfælde af chikane fra den 22-årige.

Knap en måned efter visitationen i maj 2017 fulgte den dømte efter samme betjent i sin bil. Her kom betjenten kørende i sin fritid og havde ikke sin politiuniform på. Men den 22-årige huskede alligevel betjenten, hvorfor han kørte tæt op bagved betjentens private bil og dyttede flere gange for at genere ham.

Nogle måneder efter chikanerede den 22-årige igen betjenten. Denne gang kørte han ligeledes tæt op bag betjenten, der kom kørende i Svendborg sin private bil.

Betjenten forklarede i retten, at han var på vej hjem fra arbejde og ikke bar uniform. Men da han kom kørende, fik han øjenkontakt med den 22-årige, der gav betjenten fingeren.

Manden er tidligere straffet for både vold, lov om euforiserende stoffer og overtrædelse af færdselsloven, og dette lagde retten vægt på, da de idømte ham 20 dages fængsel som en tillægsstraf. Da manden var løsladt med en prøvetid til juli 2020, skal han nu afsone reststraffen på knap tre måneder samt de 20 dage for trusler og chikane.