- Du må ikke stikke dem: Mand sigtet for trusler mod betjente

Svendborg: Foran Den Blå Lagune blev en 30-årig mand anholdt og sigtet for trusler mod polititjenestemænd.

Politiet ankom på Nordre Havnevej klokken 15 for at søge efter den 30-årige. Efter at have talt med ham begyndte politiet at forlade stedet. Her valgte manden at følge efter dem, mens han havde den venstre arm bag ryggen. To vidner på stedet råbte: "Du må ikke stikke dem".

Herefter blev manden pacificeret af betjentene, fortæller Anders Furbo Therkelsen, vagtchef hos Fyns Politi.

- Efter betjentene fik manden under kontrol, blev han anholdt og taget med til politistationen i Odense. Her blev han sigtet, afhørt og løsladt igen hen på aftenen, oplyser Anders Furbo Therkelsen.