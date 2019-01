Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler

Bolette Christensen, formand, Brandts

1 Kim Larsen

Mange odenseanere har oplevet den københavnerfynske nationalskjald i byens gader. Ofte fløjtende og med et kip med kasketten, når man hilste på ham. Det blev et stadigt sjældnere syn i hans seneste år, men sangeren har sat sit præg på Odense. Også hos mig. Derfor har jeg lyst til at gribe Jens Andersens nye bog, hvor han skriver om Larsens ungdom med sangerens egne ord. Flabede og fortællende.

2 Into The Unknown

Hvis du har et blødt punkt for "Alien - den 8. passager" eller sagaen om "Star Wars", så har du formentlig allerede set denne science fiction-udstilling. For mit vedkommende er det værkernes filosofiske og etiske spørgsmål, som taler for mit genbesøg; hvad mon der er dér bag stjernerne, og hvilke konsekvenser kan det have, når mennesket skaber kunstig intelligens?

Brandts, Odense, frem til søndag 17/2, tirsdag & lørdag-søndag kl. 10-17, onsdag-fredag kl. 10-17. Torsdag desuden kl. 17-21

3 Hvorfor snakker vi ikke om mig?

Vores mobiler er blevet en forlængelse af vores egen bevidsthed. Konsekvensen af dette tages op af de to skuespillere Sofie Jo Kaufmanas og Mette Søndergaard Nielsen. Humor er som regel god til at katalysere vores forståelse for noget, og i denne forestilling vil jeg gerne grine lidt over vores egen selvforståelse, selvfedme og selfies af tilsyneladende perfekte liv på sociale medier.

Kulturjournalist Sara Brun Nielsen anbefaler:

1 Red Bastard

New York Times kvitterede med "Very, very funny", da "Red Bastard"-showet lagde vejen forbi The Big Apple på sin flerårige verdensturné. Nu er turen kommet til Odense. Det er klovn, og det er et ægte kultcomedy-monster, der er listet "Top 5 - must see-show" fra Londons West End. "Red Bastard" behøver ikke yderligere introduktion: Det her er underholdning i verdensklasse.

Teater Momentum, Odense, 9.-10. januar kl. 19.30.

2 Løbende udstilling og skulpturpark

Ja, sexet lyder det ikke. Det er ikke tit, jeg kaster mig over skulpturer, men når det kommer til Jens Galschiøts værker, er jeg stor-fan. Med klimapolitiske indspark som den spiddede isbjørn "Unbearable", der blev sat foran Christiansborg inden klimatopmødet i Paris, og kvindefiguren "Survival of the fattest", der med godt sul på kroppen bæres rundt af en udsultet mands skuldre, har Galschiøts skulpturer altid noget på sinde - og så er de drønflotte.

Galleri Galschiøt, Odense, mandag-fredag kl. 9-17 og søndag kl. 12-16.

3 Hvorfor snakker vi ikke om mig?

Den moderne kvinde får her en god, sarkastisk albue i siden og lidt til selvironien i forbifarten. Til kvinden, der ikke bare har alt, men ved alt. Skuespillerduoen Flæs rammer bull's eye på genkendelighed, og det er hylende morsomt, når man ser sig selv gengivet i en rolle, der fortæller for mange ligegyldige b-historier fra sit liv uden egentlige pointer, men bare fordi - hvorfor snakker vi ikke om mig?

