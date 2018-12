Spillefuglenes favorit: Flest satser på, at dronningen nævner Kim Larsen

Den folkekære musiker er storfavorit til at blive nævnt i dronningens nytårstale. Også ordene "Om lidt bli'r her stille" hører blandt de hyppigst indgåede væddemål hos Danske Spil.

Også i år har spillefugle landet over travlt med væddemål om, hvad Dronning Margrethe vælger at sige i sin nytårstale.

Hos Danske Spil topper Kim Larsen på listen over de ti mest spillede ord.

De seneste tre år har "Søens folk" ellers været de ord, flest har sat penge på. Men i år har flere tiltro til, at dronningen hylder musikeren, som døde den 30. september.

Sker det, giver det indsatsen fire gange igen.

- Kim Larsen er det mest spillede ord over hele landet. Det er da også mere sandsynligt, at hun nævner Kim Larsen end Søens folk. I de 46 nytårstaler Dronning Margrethe har holdt siden 1972, har hun rent faktisk aldrig sagt Søens folk, det var hendes far, der sagde det i hans nytårstaler. Hun nævner tit de udsendte, men har aldrig brugt netop de ord. Derfor får man også pengene 12 gange igen på ”Søens folk” og fire gange igen på ”Kim Larsen”, siger Peter Emmike Rasmussen, oddsansvarlig hos Danske Spil.