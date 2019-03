Gareth Bales fremtid i Real Madrid har igennem længere tid været diskuteret, og i spanske medier går forlydenerne på, at han er færdig i den spanske hovedstadsklub senest til sommer. Tilbagevendte Zinedine Zidane ønsker angiveligt ikke at bruge den walisiske offensivspiller.

Det betyder dog på ingen måde, at han er på vej til at forlade klubben, hvis man skal tro Bales agent, Jonathan Barnett, der allerede har udtalt, at Bale forventer at færdiggøre sin kontrakt med Madrid - en kontrakt der løber frem til 2022.

Nu går meldingen dog på, at Bale kan blive i Madrid endnu længere, hvis man skal tro Barnett.

-Han vil spille hele sin karriere for Real Madrid, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må vi tage en snak igen.

-Han vil snakke med Mr. Zidane, så tager vi den derfra, og derefter må vi se efter afslutningen af sæsonen, siger Bales agent til BBC.

29-årige Bale står noteret for 223 kampe for Real Madrid, som han skiftede til for seks år siden.