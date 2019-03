Zidane svinger øksen og stjernerne stråler i Real-sejr

Zinedine Zidane er tilbage som træner i Real Madrid, og med den franske legende er et håb tændt i den spanske storklub.

Energi, kreativitet og motivation kendetegnede da også Real Madrid, da Celta Vigo blev slået 2-0 i Zidanes comeback som cheftræner lørdag i Primera Division.

På papiret var der ikke meget at spille om, men Real lignede et hold, der havde alt at spille for mod Celta, der havde Pione Sisto med fra start, mens Andrew Hjulsager kom ind i anden halvleg.

Efter fyringen af Santiago Solari i starten af ugen var redningsmanden Zidane tilbage. Dermed blev første skridt taget i arbejdet med få pustet energi og tro ind i klubben og forberede sig på næste sæson.

Trods sejren og 54 point på tredjepladsen synes løbet at være kørt i ligaen, hvor FC Barcelona er 12 point foran, mens Real også er færdig i Champions League og Copa del Rey.

Zidane svang øksen, da han prioriterede sine tidligere soldater, der ikke var inde i varmen hos Solari.

Ud med den dyre keeper Thibaut Courtois og ind med Keylor Navas. Ligeledes ind med stjernerne Gareth Bale, Isco og Marcelo fra start.

Navas viste klassen efter et kvarter, da han med en fantastisk redning fik afværget et hovedstødsforsøg fra Celtas Maximiliano Gomez.

Bale, der længe har været reserve og virket noget knotten under Solari, virkede opsat på at vise sig frem og ramte både træværket og sled i defensiven i løbet af den første halve time.

På samme måde forsøgte Marcelo sig langt ude fra efter 35 minutter med et godt forsøg, ligesom også Toni Kroos fyrede kanonen af.

Celta-keeper Ruben Blanco reddede dog det hele, når han ikke fik hjælp af træværket, men der var masser af offensiv spilleglæde i Real.

Karim Benzema havde bolden i nettet i halvlegens slutning, men Bale fik en advarsel for et albuestød forinden, og målet blev annulleret.

Ti minutter skulle Real bruge efter pausen, før Luka Modric langt ude fra havde kanoneret bolden i mål, men med videohjælp dømte dommeren offside på Raphaël Varane.

Der var dog ingen tvivl, da Marco Asensio efter en god time iværksatte et stormløb mod Celtas mål. Den unge dribler fandt Benzema, der fandt Isco, som næsten symbolsk bragte Real foran 1-0, efter at han var helt droppet under Solari.

Det tangerede også en signalværdi, der ville noget, da Bale meget beslutsomt øgede til slutresultatet 2-0 med hjælp fra den ene stolpe efter 77 minutter.