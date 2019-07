Zidane anklager Bale for at nægte at spille mod Bayern

Real Madrids træner, Zinedine Zidane, anklager mandag klubbens walisiske kantspiller, Gareth Bale, for at nægte at spille mod Bayern München i en træningskamp natten til søndag.

Det siger den franske træner forud for den kommende træningskamp mod Arsenal, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er meget vigtigt at sige, at Gareth (Bale, red.) ikke spillede, da han ikke ville, siger Zidane.

Zidane sagde ellers efter kampen mod Bayern, som Real Madrid tabte 1-3, at Bale ikke spillede, da den spanske klub var i færd med at sælge ham. Og det ville være bedst, hvis den walisiske stjerne fandt sig en ny klub.

Det fik Bales agent, Jonathan Barnett, til kalde Zidane for en skamplet.

Zidane siger til Reuters, at han ikke har været respektløs over for Bale.

- Først og fremmest har jeg ikke været respektløs over for nogen spiller. Dernæst sagde jeg, at det er klubben, der er i færd med at sælge ham, siger Zidane.

Real Madrid-træneren siger videre, at Gareth Bale vil træne med resten af truppen tirsdag.

Den franske fodboldtræner vendte selv tilbage til Real Madrid i marts og er gået i gang med at genopbygge truppen efter en skuffende sæson.

I den forbindelse er blandt andre den tidligere Chelsea-stjerne Eden Hazard blevet købt ind til Real Madrid.