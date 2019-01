Yvonne vil vælte verdensmesteren

BOKSNING: Hvis 37-årige Yvonne Bæk Rasmussen fra Langeskov endnu en gang skal vinde det internationale stævne i svenske Borås i weekenden, så kan hun næppe undgå at skulle besejre verdensmesteren i 69 kilo-klassen.

Der er 10 boksere med i klassen og Taiwans verdensmester Chen Nien-Chin er en af dem.

Yvonne Bæk Rasmussen bokser ikke længere i Herlev, men er trukket hjem mod Fyn.

Tidligere deltog hun i 64 kilo-klassen og har trænet på at komme op i vægt sammen med Ole Staugaard i Strong4life i Victoriagade i Odense i Great Danes Fight Club.

- Jeg ligger allerede nu på en kampvægt på 67-68 kilo. Jeg har trænet sammen med MMA-drengene i en fantastisk klub med et megafedt socialt miljø, siger Yvonne Bæk Rasmussen, der har fået en et gensyn med en af klubstifterne Sonny Nielsen, som hun trænede med sammen med sin mand Danny Petterson.

- Når jeg ikke længere kan eller skal bokse på grund af alder, så er det også her, jeg søger hen igen, hvis/når fighting-eventyret skal afsluttes med en eller to ture i buret, tilføjer Yvonne Bæk Rasmussen om sine drømme om at slutte af med MMA.

- Kun tiden vil vise, hvad MamaY kan holde til, tilføjer hun, der har sparret med Ditte Frostholm inden turen til Sverige.

Efter Golden Girls træner fynboen frem mod EM-kvalifikation og sågar OL-kvalifikation.

Der er lodtrækning til første runde fredag formiddag i Borås.