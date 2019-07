Würtz i top-20: Min bedste enkeltstart som professionel

Han er tidligere junior- og U23-verdensmester i enkeltstart, men siden han rykkede op som professionel på øverste niveau, er det ikke meget, man har set til Mads Würtz Schmidts evner i kampen mod uret.

I fredagens enkeltstart i Tour de France gav den 25-årige debutant dog en antydning af de evner, der gjorde ham til et eftertragtet talent for nogle år siden.

Würtz placerede sig som nummer 20 i det skrappe selskab, hvor han var godt halvandet minut langsommere end etapevinder Julian Alaphilippe på de 27,2 hårde kilometer.

- Jeg kunne ikke køre stærkere. Jeg tror, det er den bedste enkeltstart, jeg har kørt som professionel. Jeg er rigtig glad, siger Mads Würtz Schmidt.

Han var tydeligt medtaget, da han kom over stregen, hvilket ikke mindst skyldtes en drilsk stigning omkring 300 meter fra.

- Det stunt, de havde lavet før mål, var jo lige til at kaste op over. Det gjorde nas. Og så en spurt, når man allerede var i syre. Man hænger med tungen ude af halsen, lød det fra Mads Würtz Schmidt.

Præstation i Pau kom, selv om han stort set ikke har trænet på enkeltstartscyklen i denne sæson.

Men det skal der laves om på. Würtz har allerede udset sig enkeltstarten i København på 1. etape, når Touren om to år starter i Danmark.

- Nu må vi se, hvad det kan blive til, når jeg begynder at træne på cyklen igen.

- Det her er en bekræftelse over for mig selv, at jeg kan have niveauet på enkeltstartscyklen.

- Det er sindssygt rart, at jeg også kunne præstere i Tour de France. Nu skal jeg hjem og træne på den, så jeg kan være klar til 2021, siger Mads Würtz Schmidt.

Han var en af tre danske ryttere i top-20. Kasper Asgreen blev nummer otte, mens Jakob Fuglsang sluttede på 12.-pladsen.