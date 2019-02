Wozniacki trækker sig med sygdom i Dubai

Caroline Wozniacki måtte trække sig på grund af sygdom i sidste uges Qatar Open.

Og igen i denne uge må den danske tennisspiller melde fra til en turnering.

WTA bekræfter på Twitter, at Caroline Wozniacki ikke stiller til start i turneringen i Dubai.

Caroline Wozniacki har dermed stadig ikke spillet en kamp, siden hun blev slået ud i tredje runde i Australian Open midt i januar.

Mandag skulle hun have mødt den 28-årige schweizer Stefanie Vögele, der ligger nummer 83 på verdensranglisten.

Ifølge danskerens bror, Patrik Wozniacki, er årsagen den samme virus, som også tvang hende til afbud fra turneringen i Qatar i sidste uge.

Den fremkalder stadig hosten og problemer med at løbe og få pulsen op.

- Hun prøvede at varme op og tog så beslutningen om, at hun ikke kunne spille kampen.

- Hun vil spille på højeste niveau og mod de bedste, og hun vil derfor ikke stille op, når der var en risiko for, at hun ikke kan gennemføre kampen, siger Patrik Wozniacki til TV2 Sport.

Ifølge tv-stationens tennisredaktør, Henrik Jensen, var Caroline Wozniacki så afkræftet, at hun følte, at hun ikke ville kunne spille mere end fire partier.

Meddelelsen kom, omkring en time før Wozniacki skulle have været i kamp med start klokken 16.

For to uger siden meldte den danske tennisstjerne afbud til en Fed Cup-kamp for Danmark.

Sidste år fik hun konstateret leddegigt, og Fed Cup-afbuddet skyldtes, ifølge hendes far og træner, Piotr Wozniacki, at hun ikke reagerede godt under træningen, der skulle fungere som en slags test forud for Fed Cup-kampene.

- Caroline trænede i Warszawa på et underlag magen til det, de spiller Fed Cup på. Men det forløb ikke optimalt. Det var ikke den Caroline, vi kender, sagde han til Ekstra Bladet.