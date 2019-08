Caroline Wozniacki skal forsøge at kopiere 2016-bedriften, hvor hun nåede langt i US Open trods dårlig optakt.

Man skal gøre sig umage for at finde dansk optimisme forud for Caroline Wozniackis deltagelse i sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open.

Således er det næsten fem måneder siden, at hun senest leverede et godt turneringsresultat, nemlig finalepladsen i Charleston.

Siden har Wozniacki, der er raslet ned som nummer 19 i verden, blot en enkelt gang i syv forsøg levet op til sin seedning - med kvartfinalen i Eastbourne.

I den periode på knap fem måneder har hun blot vundet fem kampe og tabt syv af slagsen.

Den nordamerikanske hardcourt-sæson op til US Open har heller ikke bragt opmuntring. I Toronto stod en polsk kvalifikationsspiller i vejen i anden runde, og i Cincinnati blev det til exit allerede i første runde.

Skal man finde tro på et godt resultat i New York, må man spole tiden tre år tilbage.

Dengang kom Wozniacki til byen med en nøjagtigt lige så svag optakt i ryggen. Nemlig fem sejre og syv i nederlag på fem måneder. Ved den lejlighed nåede Wozniacki alligevel semifinalen i US Open.

Far og træner Piotr Wozniacki peger da også på, at Caroline Wozniacki kan blive farlig for de fleste, hvis hun først får et par sejre.

- Caroline har ikke spillet sig langt i turneringer på det sidste, så det er utrolig vigtigt, at hun kommer godt i gang, for så bliver hun meget farlig, siger Piotr Wozniacki til TV2 Sport.

- Hun kan helt sikkert spille sig i finalen. Hvis hun vinder de første to-tre kampe, kan hun blive meget farlig for alle sammen.

I den første udfordring venter kineseren Yafan Wang, der rangerer som nummer 50 i verden.

Skulle Wozniacki løse den opgave, venter enten amerikaneren Danielle Collins eller Polona Hercog fra Slovenien.

Derfra bliver det alvor. Tredje runde kan blive et møde med den canadiske komet Bianca Andreescu, der i en alder af 19 år er nummer 15 på verdensranglisten.

Vinderen her står i ottendedelsfinalen til at møde rumæneren Simona Halep, der kommer med en frisk Wimbledon-titel.

Wozniackis kamp tirsdag aften er programsat som den tredje på arenaen Grandstand. Et realistisk starttidspunkt er mellem klokken 20.30 og 21.