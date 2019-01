Wozniacki tager dansk tennispris for 11. gang

Verdensstjernen Caroline Wozniacki sidder i disse år urokkeligt på tennistronen i Danmark.

Onsdag blev 27-årige Wozniacki for 11. gang kåret til Årets Tennisspiller i Danmark for sine bedrifter i 2018, som blev indledt med en triumf ved Australian Open.

Turneringssejren i Melbourne gjorde det umuligt at komme udenom Wozniacki.

- Caroline fortjener al den hæder, hun modtager, siger formand Henrik Thorsøe Pedersen fra Dansk Tennis Forbund i en pressemeddelelse.

- Selv efter alle de år på toppen leverer hun sit vel nok bedste år nogensinde i 2018 med den fantastiske sejr i Australian Open. Vi er meget stolte af at have Caroline som ambassadør for dansk tennis, siger han.

Med undtagelse af 2012, hvor Frederik Løchte Nielsen blev kåret til Årets Tennisspiller, har Caroline Wozniacki vundet prisen siden 2007.

Wozniacki har også selv svært ved at fatte, at hun har siddet på tronen så længe.

- Det er lidt vildt at tænke på, at det nu er 11. gang, jeg har vundet Årets Tennisspiller. Men det er altid dejligt at blive anerkendt for sine præstationer, siger hun i pressemeddelelsen.

Det er en jury bestående af danske sportsjournalister, der har valgt Årets Tennisspiller blandt tre nominerede.

Ud over Wozniacki havde Dansk Tennis Forbund indstillet Frederik Løchte samt den danske kvindelandshold for holdets bedrifter i Fed Cup.