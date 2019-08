Wozniacki spiller sig i tredje runde i US Open efter drama

Caroline Wozniacki kæmper sig videre til tredje runde i tennisturneringen US Open efter endnu et drama.

Det sker med en sejr på 4-6, 6-3, 6-4 over amerikanske Danielle Collins på verdens største tennisstadion, Arthur Ashe Stadium i New York.

Danskeren fik en svær start på kampen og tabte første sæt efter et tungt pres fra Collins, der er nummer 35 på WTA's verdensrangliste.

Amerikaneren spillede aggressivt og med hårde slag, der ofte endte som vindere. I løbet af kampen lavede Collins hele 43 vindere mod Wozniackis 23.

Det aggressive spil var dog også risikofyldt. Et hav af uprovokerede fejl gav Wozniacki en stor føring i andet sæt.

Her brød Wozniacki amerikaneren to gange og bragte sig foran 5-0. Et lille comeback truede imidlertid, da Collins brød tilbage og holdt sin serv til stillingen 3-5.

Men efter de tre partier på stribe tog Collins en toiletpause. Det så ud til at bryde hendes momentum, og partiet efter servede Wozniacki sættet i hus.

I tredje fulgtes de ad indtil stillingen 3-3. Her formåede Wozniacki at bryde Collins, der begyndte at sætte mere lyd på, hver gang hun skulle nå de yderlige bolde.

Wozniacki holdt efterfølgende sin serv. Foran 5-3 brød Wozniacki endnu en gang Collins og tog sejren, efter at amerikaneren havde overlevet flere matchbolde.

Collins endte opgøret med hele 46 uprovokerede fejl, hvilket blev afgørende for amerikanerens nederlag til Wozniacki, der kun lavede 14.

I tredje runde venter canadiske Bianca Andreescu, der er nummer 15 på WTA's verdensrangliste.

I første runde ved US Open måtte Wozniacki også igennem tre sæt for at nedlægge kineseren Yafan Wang med cifrene 1-6, 7-5 og 6-3.

2019 har været et svært år for Wozniacki, som har kæmpet med at finde topniveauet. Men håbet om en stor præstation ved US Open lever fortsat.

I 2019 er det noget ukarakteristisk blot blevet til en enkelt finaleplads for danskeren, der er nede som nummer 19 på verdensranglisten.