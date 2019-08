Wozniacki spiller første runde i US Open tirsdag

Caroline Wozniacki skal i første runde af US Open møde kinesiske Yafan Wang. Kampen spilles tirsdag.

Caroline Wozniackis jagt på et godt resultat i grand slam-turneringen US Open begynder på tirsdag.

Her møder den danske tennisstjerne kinesiske Yafan Wang på Grandstand, som er anlæggets tredjestørste bane med plads til godt 8000 tilskuere.

Kampen er den tredje på banen efter klokken 11 lokal tid, hvilket svarer til klokken 17 i Danmark.

Danskeren er seedet som nummer 19 i turneringen, mens Wang er useedet.

Kampen i første runde bliver den anden mellem de to spillere. De mødtes også i 2015 i Kuala Lumpur, hvor Wozniacki vandt overbevisende.

På verdensranglisten er der 31 pladser, der skiller dem. Danskeren er bedst placeret som nummer 19, mens kineseren er nummer 50.

29-årige Wozniacki har ledt forgæves efter sit topniveau hidtil i 2019, hvor det blot er blevet til en enkelt finaleplads for den tidligere verdensetter. Det var i grusturneringen Charleston Open i april.

I optakten til US Open røg hun tidligere i august ud i første runde af WTA-turneringen i Cincinnati til den 19-årige ukrainer Dayana Yastremska.

Ugen forinden gik det galt i anden runde af Rogers Cup mod den 18-årige polak Iga Swiatek.

Wozniacki kan dog trøste sig med, at hun to gange har nået finalen i den amerikanske grand slam-turnering. Det gjorde hun i 2009 og 2014 uden dog at vinde.

Skulle Wozniacki vinde åbningskampen, så venter der et opgør mod amerikanske Danielle Collins eller Polona Hercog fra Slovenien - i begge tilfælde vil Wozniacki være favorit til at gå videre.

I tredje runde begynder de store udfordringer at melde sig, og her har Wozniacki kurs mod et potentielt opgør mod canadieren Bianca Andreescu.

15.-seedede Andreescu slog tidligere på året danskeren i Auckland i spillernes eneste møde hidtil.

Allerede mandag kan tilskuerne i New York dog se frem til en storkamp, når Serena Williams og Maria Sharapova brager sammen i første runde.