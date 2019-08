Wozniacki slider sig videre i åbningsgyser i US Open

Caroline Wozniacki måtte ud i tre sæt mod kinesiske Yafan Wang for at blive klar til anden runde i US Open.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki er videre til anden runde i US Open efter en regulær gyser i åbningskampen.

Den upåagtede kineser Yafan Wang var tæt på at levere en overraskelse af de større mod den tidligere danske verdensetter, der vandt åbningskampen 1-6, 7-5 og 6-3.

I anden runde skal Wozniacki møde amerikanske Danielle Collins, der slog Polona Hercog fra Slovenien i første runde.

Den 29-årige dansker fik en forfærdelig start på kampen og kom hurtigt bagud 0-5.

Efter at kineseren havde bragt sig foran med 1-0, vandt Wang i de næste to partier otte dueller i træk, og verdensranglistens nummer 50 fik for hvert slag mere og mere tro på sig selv.

Wozniacki kæmpede derimod med sit spil, som hun har gjort i det meste af 2019.

Yafan Wang fik returneret det meste, og Wozniacki blev ofte fanget det forkerte sted på banen, hver gang hun gav kineseren mulighed for at slå et vinderslag. Det skete lidt for ofte.

I første sæt tabte danskeren samtidig to af sine egne servepartier, og attituden var til tider opgivende. I tredje forsøg lykkedes det omsider at holde serv og komme på tavlen med reduceringen til 1-5.

Efter en halv times kinesisk tennislektion var første sæt dog overstået, da Yafan Wang servede sig på 6-1.

Det virkede usandsynligt, at danskeren kunne levere et comeback mod kineseren, som hun havde mødt en gang tidligere og besejret for fire år siden.

Andet sæt begyndte dog med en opmuntring, da Caroline Wozniacki holdt serv og bragte sig foran med 1-0.

Det var som om, at Wozniacki fik nulstillet sig selv mentalt, og da slagene samtidig blev skarpere, lykkedes det kort efter at bryde kineserens serv til 2-0.

Nu var Wozniacki som forvandlet, og da Yafan Wang begyndte at lave en hel del fejl, blev det hurtigt 3-0.

Det lykkedes Wang at reducere til 1-3, inden hun var tæt på at bryde Wozniacki i det næste parti. Men danskeren fik med godt spil og den helt rette attitude afvist kineseren og bragt sig på 4-1.

Bedst som alt så lovende ud, begyndte Yafan Wang at finde sit spil fra første sæt frem og udlignede til 4-4. De fulgtes ad til 5-5, inden Wozniacki lukkede andet sæt ved at vinde de næste to partier.

Wozniacki servede sig foran 2-1 i tredje sæt, men Wang stod for presset og udlignede, inden en stærkt spillende Wozniacki kom foran igen i sin serv.

Nede 0-40 sled Wozniacki sig i næste parti tilbage og misbrugte en breakbold, inden kineseren holdt sin serv til 3-3.

Wozniacki overlevede derefter to breakbolde, inden hun servede sig på 4-3, og så blev kineseren brudt.

Foran 40-0 udnyttede Wozniacki den første breakbold og bragte sig foran 5-3, inden hun udnyttede sin anden matchbold og servede sejren hjem.

Simona Halep, der er seedet som nummer fire, slog i første runde Nicole Gibbs 6-3, 3-6, 6-2.