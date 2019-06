Wozniacki skal spille Wimbledon i genbrugsplastik

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki kommer til at spille i mere miljøvenligt tøj under grand slam-turneringen Wimbledon.

Her vil hun være blandt de Adidas-sponsorerede spillere, der stiller op i tennistøj blandt andet lavet af opsamlet plastik fra strande. Tøjet indeholder også syntetiske fibre fra plastikflasker og gammelt tøj.

Det skriver avisen Evening Standard.

Danskeren er vild med tiltaget.

- Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi beskytter miljøet og planeten. Det kan man gøre i alle aspekter af livet, og det gælder også sport, siger Caroline Wozniacki.

Wimbledon-arrangøren har også fokus på miljøet inden årets turnering, der begynder 1. juli.

Efter at have forbudt plastiksugerør sidste år går All England Club nu skridtet videre. I år sælges vandflasker, der er 100 procent genanvendelige, og All England Club har hyret flere ansatte, der skal hjælpe tilskuerne med at huske at smide flasker og mademballage til genbrug.