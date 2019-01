Wozniacki råder dansk stortalent til at finde sin egen vej

Clara Tauson har både viljen og evnerne til at blive en del af tenniseliten, siger Caroline Wozniacki.

I danske tenniskredse er der megen snak om den bare 16-årige Clara Tauson. Det nye håb i dansk tennis, en potentiel arvtager til Caroline Wozniacki. Superlativerne står i kø.

Og ifølge Wozniacki, der i øjeblikket er i Melbourne for at forsvare den grand slam-titel, hun vandt i fjor, har Clara Tauson både evnerne og viljen til at nå helt til tops.

- Hun er en stærk spiller, og hun har i flere omgange vist, at hun kan og vil, siger den danske tennisdronning, der onsdag sikrede sig avancement til tredje runde ved Australian Open ved at slå svenske Johanna Larsson.

Men det nytter ikke noget, at danske journalister og eksperter hele tiden sammenligner de to, fastslår hun.

- Det er ikke fair at kalde hende en "ny Caroline". Hun er sin egen spiller, og hun spiller på sin egen måde. Jeg ved godt, at folk gerne vil sammenligne, men det skal hun ikke lytte til, lyder rådet fra Caroline Wozniacki.

- Alle har en mening om den vej, man skal tage, ens stil, attitude og muligheder. Hvad man gør forkert, og hvad man gør rigtigt. Der kan man aldrig rigtig vinde, så hun skal holde fokus og mærke efter.

På nogenlunde samme tidspunkt, som Wozniacki sejrede over Larsson, fik Tauson den perfekte optakt til juniorernes udgave af Australian Open, der begynder i weekenden. Onsdag vandt den danske komet nemlig juniorturneringen Traralgon i Australien.

Ifølge TV2 Sport er hun nu seedet etter i Melbourne, hvor hun deltager for første gang.

Og Wozniacki har kun ros tilovers for den 16-årige dansker, der fik den danske tennisverdens opmærksomhed, da hun i 2016 som bare 13-årig blev den yngste til at vinde det danske mesterskab.

En rekord, der indtil da havde været Wozniacki.

- Jeg har trænet med hende, og hun er en meget stærk spiller. Hun vil gerne gå først på boldene.

I 2018 vandt Tauson fem ITF-turneringer i juniorklassen og blev kåret som årets juniorspiller i dansk tennis for tredje år i træk i januar.

Selv om man skal afholde sig fra at sammenligne de to, så har Caroline Wozniacki en del gode råd til Tauson.

- Det er vigtigt, at hun ikke presser sig selv for meget. Det handler om at finde sin form og få det meste ud af de situationer, man er i, siger hun.

Forventninger fra omverden har Wozniacki selv haft inde på livet siden starten som professionel i 2005. Siden da er det blevet til flere perioder som nummer et på verdensranglisten og en grand slam-triumf.

- Alle har deres egen vej ind i sporten. Men jeg er bestemt optimistisk på hendes vegne, siger den danske tennisstjerne.

- Og så skal hun holde sig skadefri, tilføjer Wozniacki med et smil.

Wozniacki skal i tredje runde ved Australian Open møde russiske Maria Sharapova. Kampen spilles fredag.