Wozniacki om nyt afbud: Det er noget influenzalignende

Efter afbud på stribe håber Caroline Wozniacki nu at være tilbage i kamp i USA i starten af marts.

Caroline Wozniacki afviser, at hendes gigtsygdom er den direkte årsag til afbuddet til mandagens kamp i Dubai.

En virus tager stadig for hårdt på hende.

- Jeg tror, det er en normal influenzalignende situation.

- Det føles ikke som gigtsygdommen, men det er klart, at når man har en gigtsygdom, bliver immunforsvaret også påvirket, og så er man længere om at komme sig, siger Caroline Wozniacki til TV2 Sport.

Hun nåede op at påbegynde opvarmningen til kampen mod Stefanie Vögele, der skulle være startet klokken 16.

Men omkring en time forinden besluttede danskeren af trække sig.

- Man er ærgerlig, skuffet og ked af det. Det er en skidt situation.

- Jeg kunne simpelthen mærke, at jeg ikke kunne spille på højeste niveau overhovedet, forklarer hun.

Caroline Wozniackis plan er nu at blive i Dubai i nogle dage.

- Her er varmt, vejret er godt, og jeg vil helst ikke flyve for meget rundt. Så må jeg se min læge i næste ud og finde ud af, om der er mere, man kan gøre. Men jeg kan mærke, at jeg får det bedre og bedre, siger hun til TV2 Sport.

Hun satser nu på at vende tilbage i kamp i USA. Her begynder den store turnering i Indian Wells i starten af marts, og to uger senere venter den lige så store turnering i Miami.

Ifølge TV2 skal hun i forbindelse med rejsen til USA i næste uge også gennemgå nogle test for at se, hvordan det står til med hendes leddegigt.

Tidligere i år har Caroline Wozniacki trukket sig fra både en Fed Cup-kamp og en turnering i Qatar, så hun stadig ikke har været i kamp siden Australian Open midt i januar.