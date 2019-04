Trods en 3-0-føring tidligt i første sæt over Mihaela Buzarnescu ved WTA-turneringen i Charleston, USA måtte Caroline Wozniacki grave dybt for at snuppe sejren.

Det sagde danskeren efter sejren på 6-4, 3-6, 6-3.

- Det var hårdt mentalt, lød det fra Wozniacki i interviewet efter kampen ifølge TV2 Sport.

Rumæneren kom sig over den sløje start og fik presset danskeren hårdt. Det gav ad flere omgange grus i maskineriet for danskeren, hvis ketsjer også fik de spillemæssige udfordringer at føle med en tur i jorden.

- Det er så frustrerende, når man forsøger at gøre sit bedste, og tingene ikke fungerer, forklarede Wozniacki om sin åbenlyse frustration på banen.

- Jeg tog et par dybe indåndinger og tænkte over, hvad jeg kunne gøre bedre. Jeg forsøgte at spille lidt mere aggressivt i slutningen, og det gav pote.

Fredag aften dansk tid gælder det så kvartfinalen mod grækeren Maria Sakkari, som Wozniacki har et indgående kendskab til.

Til WTA's hjemmeside siger hun:

- Jeg kender Sakkari rigtig godt. Vi har trænet en del sammen i Monaco, så jeg kender hende og hendes spil.

Den 23-årige græker og 28-årige Wozniacki har kun mødt hinanden en enkelt gang før. Det var i Wuhan Open i 2017, hvor Sakkari vandt i to sæt.

Ved den lejlighed var underlaget hardcourt, mens der i Charleston spilles på grønt grus.

Mens danskeren har hentet 30 WTA-titler i single i karrieren, har Sakkari endnu sin første til gode.