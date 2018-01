Der var ikke behov for at ændre noget i træningen op til lørdagens finale ved Australian Open.

Caroline Wozniacki var fredag formiddag australsk tid tilbage på træningsanlægget i Melbourne Park, efter at hun torsdag sikrede sig en plads i finalen ved Australian Open med en sejr over Elise Mertens fra Belgien.

Det blev til 40 minutters træning med hendes to slagtrænere i omkring 25 graders varme på bane 18.

Træningen blev indledt klokken 11 lokal tid, hvilket har været danskerens foretrukne træningstidspunkt dagen før og efter hendes kampe mod finalen.

De første 20 minutter blev brugt på en omgang intensiv slagtræning med de to træningsmakkere, der sørgede for at holde Wozniacki i gang med både forhånd og baghånd.

Ud over de to træningsmakkere på banen var Caroline Wozniackis træner og far, Piotr Wozniacki, hendes forlovede, David Lee, og manager Julien Cassaigne til stede under træningen.

Melbourne Park var fredag formiddag nærmest tom for mennesker. I modsætning til de øvrige træningssessioner foregik fredagens træning uden tilskuere på anlægget.

Efter de første 20 minutter på bane 18 stod den på en omgang træning ved nettet i form af returneringer, lidt slagflugtninger og smash.

Efter en lille pause øvede Wozniacki sine servereturneringer, og formiddagstræningen blev afsluttet med lidt servetræning.

Efter 40 minutter på anlægget blev der udvekslet high fives i Wozniacki-lejren.

Den sidste træning inden lørdagens store finale adskilte sig dermed ikke væsentligt fra træningerne op til øvrige kampe i Melbourne.

- Vi forbereder os ikke anderledes i dag, end vi har gjort til semifinalen eller første runde. Det er det samme, siger Piotr Wozniacki efter fredagens træning.

Caroline Wozniacki spiller finale ved Australian Open mod rumænske Simona Halep lørdag morgen dansk tid.