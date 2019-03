Wozniacki indleder i Indian Wells mod russer

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki får russisk modstand, når hun træder ind i WTA-turneringen i Indian Wells.

Det stod klart torsdag aften, da Ekaterina Alexandrova besejrede svenskeren Rebecca Peterson 7-5, 3-6, 6-2 i første runde.

24-årige Ekaterina Alexandrova er nummer 59 i verden, mens Wozniacki er nede som nummer 13, og de to spillere har mødt hinanden to gange tidligere.

Det er begge gange blevet til sejr til Caroline Wozniacki, hvilket skete i både 2017 og 2018.

Den danske tennisstjerne sidder over i første runde, og de to spillere tørner derfor sammen i anden runde i turneringen, der rangerer lige under de fire grand slamturneringer.

Danskerne har ikke været i aktion siden Australian Open i januar blandt andet på grund af sygdom.

Vinderen Wozniacki over russeren, så skal hun derefter møde schweiziske Belinda Bencic, der er seedet som nummer 23.

Når Wozniacki frem til ottendedelsfinalen, så kan hun løbe ind i verdensetteren Naomi Osaka, der er forsvarende mester.

Japaneren stod også over i første runde og møder i sin første kamp Kristina Mladenovic.

Sidste år nåede Wozniacki frem til ottendedelsfinalen i turneringen, som hun vandt i 2011.

I 2010 og 2013 nåede Caroline Wozniacki frem til finalen i Indian Wells.

Danskerens kamp mod Ekaterina Alexandrova er endnu ikke programsat.