Wozniacki før Wimbledon: Det går i den rigtige retning

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki er fortrøstningsfuld før Wimbledon.

Efter et skadesplaget forår mærker hun stor fremgang, før grand slam-turneringen begynder i næste uge. Det siger hun til TV2 Sport.

- Det vigtigste for mig er, at min krop har det godt, og at jeg er skadefri. Tingene er begyndt at gå i den rigtige retning. Mit tennis har været der, men kroppen har ikke kunnet følge med. Det er rart, at jeg føler mig godt tilpas igen, siger hun til tv-stationen.

Tidligere i denne uge blev hun slået ud i tredje runde af WTA-turneringen i Eastbourne, hvor der ligesom i Wimbledon spilles på græs.

Før turneringen i Eastbourne havde Wozniacki tabt i første runde i tre turneringer i træk. I to af tilfældene måtte hun trække sig undervejs.

Danskeren er aldrig nået længere end til fjerde runde i Wimbledon. Hun er seedet som nummer 14. I første runde venter der spansk modstand i form af Sara Sorribes Tormo, der er nummer 69 i verden.

Wozniackis åbningskamp i Wimbledon er endnu ikke fastsat. Det er planen, at alle kampene i første runde afvikles mandag og tirsdag.