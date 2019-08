Wozniacki får kæmpestadion som ramme til andenrundekamp

Natten til fredag dansk tid skal Wozniacki op mod Danielle Collins på Arthur Ashe Stadium ved US Open.

Når Caroline Wozniacki natten til fredag dansk tid skal i aktion ved US Open i tennis, bliver det med 23.771 tilskuerpladser rundt om sig.

Danskerens kamp mod amerikaneren Danielle Collins i anden runde har således fået plads på Arthur Ashe Stadium, hovedscenen ved US Open, som er verdens største tennisstadion.

Opgøret er sat til at starte klokken 01 dansk tid, så det bliver for de danske tennisfans, der kan holde sig længe oppe.

Wozniacki har to gange tidligere mødt den 25-årige amerikaner, og stillingen er 1-1 i indbyrdes opgør.

Det seneste møde blev vundet af Collins i maj, hvor hun sejrede på grus i Rom, da danskeren måtte trække sig med en skade efter at have tabt et tæt første sæt.

I 2018 vandt Wozniacki i to sæt - ligeledes på grus - ved French Open.

29-årige Wozniacki er seedet som nummer 19 i turneringen og har to gange nået finalen. Det skete i 2009 og 2014.

Hun leder stadig efter det topniveau, der endnu ikke har vist sig i 2019, hvor det noget ukarakteristisk blot er blevet til en enkelt finaleplads.

I sin første runde ved US Open måtte hun gennem tre sæt for at nedlægge kineseren Yafan Wang med cifrene 1-6, 7-5 og 6-3.