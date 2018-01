Kampen om førstepladsen på kvindernes verdensrangliste i tennis har udviklet sig til et direkte kapløb mellem Caroline Wozniacki og rumænske Simona Halep om at opnå den bedste placering ved Australian Open.

Mens Wozniacki i den ene semifinale møder Elise Mertens, skal den aktuelle verdensetter, Simona Halep, møde Angelique Kerber i den anden.

Og skal danskeren erobre verdenstronen for første gang i seks år er opskriften simpel; hun skal være bedre end Halep.

To scenarier sender Wozniacki op som nummer ét på ranglisten:

Hvis Wozniacki vinder sin semifinale, og Halep taber sin, er danskeren igen verdensetter uanset udfaldet af finalen.

Hvis Wozniacki og Halep mødes i finalen, skal den danske tennisstjerne slet og ret vinde for at overtage tronen.

Sidste gang, danskeren lå nummer ét i verden, var i januar 2012.

Lykkes det danskeren at genindtage verdenstronen vil hun sætte ny rekord for den længste periode mellem to førstepladser på ranglisten.

Den nuværende indehaver af den rekord er Serena Williams, der mistede førstepladsen i 2003 og genvandt den i 2008.

Umiddelbart ser Wozniackis vej til finalen klart lettere ud end Haleps.

Rumænerens modstander, Angelique Kerber, har nemlig vist god form ved Australian Open.

Selv om tyske Kerber er 21.-seedet i turneringen, har hun som tidligere verdensetter og vinder af Australian Open et skræmmende topniveau.

Ud af de seneste fem kampe mellem hende og Halep har Kerber vundet fire.

Wozniackis useedede belgiske modstander er på den anden side et ret ubeskrevet blad i grand slam-sammenhæng.

Den ene kamp, som Wozniacki har spillet mod Elise Mertens, vandt danskeren i tre sæt.

Den danske verdensstjerne ligger nummer to på verdensranglisten efter et flot 2017. Danskerens succesår bliver kun sat i relief af, at hun i begyndelsen af 2017 lå nummer 19 i verden.

Wozniackis semifinale spilles klokken fire dansk tid torsdag morgen.

Haleps kamp spilles i forlængelse heraf og begynder tidligst klokken seks.