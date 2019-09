Wozniacki efter nederlag: Jeg skulle have servet bedre

Caroline Wozniacki og træner Piotr er enige om, at hun skulle have servet bedre for at avancere i US Open.

Da den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki mødte pressen efter sit nederlag til Bianca Andreescu i tredje runde ved US Open, lagde hun en dæmper på spekulationer om, hvorvidt hun efter denne sæson kan finde på at indstille karrieren.

- Ja, det tror jeg, svarede hun således på et spørgsmål om, hvorvidt hun tror, at hun efter 1. januar 2020 stadig er med på WTA Touren.

Det skriver B.T.

Ved tredje runde i US Open lørdag mødte den 29-årige dansker den ti år yngre canadier Bianca Andreescu, som vandt i to sæt med cifrene 6-4, 6-4.

Caroline Wozniacki mener, at den skarpe sol var medvirkende til, at hendes serv ikke var lige så effektiv som i de tidligere vundne US Open-kampe over Yafan Wang og Danielle Collins.

- Indimellem forsvandt bolden lidt i solen, men det er ikke sådan, at jeg tænker, at min serv var speciel dårlig. Jeg havde en acceptabel førsteserv-procent.

- Kunne jeg have gjort noget anderledes, ville jeg gerne have haft lidt flere af førsteserverne over nettet, sagde Caroline Wozniacki efter kampen ifølge B.T.

Også Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, mener, at hun tabte kampen på serven.

- Hun laver ellers mange gode ting og spiller mange fine dueller, men når du kommer bagud 0-40 så mange gange i egen serv, så kan du heller ikke vinde, sagde han efter kampen ifølge Ekstra Bladet.

- Hun skal tænke lidt mere over, hvor hun vil serve og være klar til næste bold efter serven. Hun satsede kun på at få førsteserven i spil, og det er ikke nok til en modstander som hende, lød det videre med henvisning til den unge canadier.

Efter første sæt fik Caroline Wozniacki behandling, da hun havde problemer med den ene ankel, men det så ikke ud til at hæmme hende.

Efter kampen fortalte danskeren, at hun fik et stød op igennem sin fod, som gjorde ondt.

Selv om Caroline Wozniacki er ude af US Open, bliver hun i New York for at træne.

Herefter står Asia Tour på programmet.