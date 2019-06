Wozniacki åbner titelforsvar mod belgier i Eastbourne

Tennisspilleren Caroline Wozniacki får belgisk modstand, når hun i den kommende uge skal tage første skridt mod at forsvare sidste års WTA-titel på græsset i Eastbourne.

Ved lørdagens lodtrækning er danskeren parret med belgieren Kirsten Flipkens, der ligger nummer 80 på verdensranglisten. Det er tredje gang, at de to spillere mødes i WTA-regi.

Den 33-årige belgier vandt de to spilleres seneste møde i 2015, da hun slog danskeren i to sæt på hardcourt-underlaget i østrigske Linz. Tilbage i 2007 vandt Wozniacki klart i to sæt i Las Vegas.

Vinder den 11.-seedede dansker over Flipkens, venter der useedet modstand i anden runde i form af enten tyske Andrea Petkovic eller russeren Daria Kasatkina. Den ottendeseedede hviderusser, Aryna Sabalenka, er en potentiel modstander i tredje runde.

Netop Wozniacki og Sabalenka mødtes i finalen i Eastbourne sidste år. Her vandt danskeren efter tre sæt.

Turneringen i det sydlige England fungerer som optakt til Wimbledon.

Det er Wozniackis første turnering, siden hun blev gift med amerikaneren David Lee. Derfor har der været spekulationer om, hvorvidt danskeren har taget sin mands efternavn til sig. Det gav lørdagens lodtrækning dog ikke indikationer på, da hun stadig stod anført som Caroline Wozniacki.