Wozniacki åbner Rogers Cup med knusende sikker sejr

Caroline Wozniacki fik en god start på turneringen Rogers Cup med en sejr i to sæt over Yulia Putintseva.

Caroline Wozniacki er sikkert videre fra første runde i WTA-turneringen Rogers Cup i Toronto.

Mandag aften vandt Wozniacki 6-4, 6-2 over Yulia Putintseva fra Kasakhstan.

Wozniacki missede i første omgang to matchbolde, da det stod 5-2 i andet sæt, og Putintseva servede for at blive i turneringen.

På den tredje matchbold slog Wozniacki dog til, og hun gik dermed sikkert videre til anden runde.

Inden da var forløbet en kamp, som i langt de største perioder var domineret af Wozniacki.

Men danskeren startede kampen skidt og blev brudt i det allerførste parti. Putintseva kom siden foran både 2-0 og lidt senere 3-1 og 4-2.

Wozniacki fik ved hjælp af sin far og træner, Piotr Wozniacki, ændret lidt på taktikken, og spillet blev langt bedre, og hun snuppede pludselig fire partier i træk.

Det forklarede Wozniacki, der er nummer 18 i verden, lidt mere om, da opgøret var slut.

- I begyndelsen af kampen havde jeg store problemer med at returnere hendes server, så jeg gik et skridt tilbage for at få mere tid, og det hjalp.

- Jeg forsøgte at få bolden mere i spil, og det lykkedes. Hun kan få en til at se meget dårlig ud, fordi hun er god til at lave dropbolde og den slags.

- Så jeg skulle bare blive ved med at være fokuseret, siger Wozniacki til TV2 Sport.

I andet sæt var det mere jævnbyrdigt, men Wozniacki fik brudt til en føring på 4-2, og derefter så hun sig ikke tilbage.

Wozniacki, der er seedet som nummer 15, finder først sin modstander tirsdag, inden hun skal spille sin kamp i anden runde onsdag.

Modstanderen bliver vinderen af opgøret mellem polakken Iga Swiatek, nummer 65 i verden, og australske Ajla Tomljanovic, nummer 45 i verden.

Wozniacki vandt Rogers Cup i 2010, da den blev spillet i Montreal. For to år siden nåede hun finalen, hvor Toronto var vært.