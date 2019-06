Det var en lettet Caroline Wozniacki, der mandag vandt en tenniskamp for første gang siden 6. april.

Her blev belgiske Kirsten Flipkens på græs besejret i første runde i WTA-turneringen i Eastbourne, som Wozniacki vandt i 2018, med cifrene 6-3, 6-4.

- Jeg er godt spillende. Det var svært at møde Kirsten i første runde. Hun spiller godt på græs, har nogle gode slag og server godt, så jeg er glad for sejren, siger Wozniacki i et interview på banen efter kampen.

Hun ville dog ikke gå så langt som til at sige, at hun nød dysten mod belgieren.

- Jeg er bare glad for, at jeg vandt. Nogle af hendes slag var utrolige, og forhåbentlig kan hun give mig nogle tips, siger Wozniacki med et smil på læben.

Danskeren har i 2019 døjet med skader og den gigtsygdom, hun er ramt af, men føler sig nu i god form.

- Jeg har været meget skadet i år, så jeg er glad for at være rask, og sådan fortsætter det forhåbentlig.

Caroline Wozniacki skal i anden runde møde tyske Andrea Petkovic.