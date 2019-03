Wolfsburg ryger ud af Champions League trods to Harder-mål

Pernille Harders to mål var ikke nok til at sende Wolfsburg videre i kvindernes Champions League mod Lyon.

Den danske fodboldspiller Pernille Harder sendte bolden i mål to gange, da Wolfsburg onsdag spillede returkamp mod franske Lyon i kvartfinalen i kvindernes Champions League.

Men danskerens mål var ikke nok til at sikre, at det tyske hold gik videre. Wolfsburg tabte således 2-4 og er ude, efter at den første kamp endte med et nederlag på 1-2.

Pernille Harders første mål faldt efter 53 minutter, da hun reducerede til 1-2. Blot tre minutter senere gjorde danskeren det også til 2-2.

Men lige lidt hjalp det. Kort efter sin anden scoring kunne Harder nemlig se Lyons Eugenie Le Sommer gøre det til 3-2, og med ti minutter tilbage af kampen bankede selv samme Le Sommer det sidste søm i Wolfsburgs kiste, da hun scorede til 4-2.

I sidste sæson var Lyon også Wolfsburgs bøddel i Champions League. Her var det dog i finalen, at franskmændene besejrede tyskerne 4-1 efter forlænget spilletid, i en kamp hvor Pernille Harder også scorede.