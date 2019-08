Wind fremprovokerer sent selvmål i FCK-sejr i Randers

FCK vandt fredag 1-0 mod Randers efter et selvmål i sidste minut af Randers-forsvarsspilleren Mathias Nielsen.

Et sent selvmål sikrede FC København tre point, da holdet fredag aften vandt 1-0 ude over Randers i 3F Superligaen.

I det 90. minut headede angriberen Jonas Wind bolden ind på forsvarsspilleren Mathias Nielsen, så den røg i mål.

Med det sene sejrsmål har FCK fortsat vundet alle kampe i Superligaen i denne sæson, og holdet ligger på førstepladsen med 18 point.

De københavnske gæster dominerede det meste af kampen, men holdet havde svært ved at nedbryde et velorganiseret Randers-hold.

Selv om FCK indledte bedst, var det Randers, der skabte første halvlegs største chance.

Efter en halv time snittede Emil Riis' angrebspartner Marvin Egho bolden videre til ham, men fra få meters afstand sparkede Riis forbi målet.

FCK's overtag fortsatte i anden halvleg, og efter 57 minutter var det tæt på at give en føring.

Flere FCK-spillere var tæt på at score, mens bolden hoppede rundt i feltet. En serie af afslutninger endte med, at Jonas Wind til sidst sparkede bolden i sidenettet.

Efter 80 minutter blev venstrebacken Pierre Bengtsson spillet fri i venstre side af feltet, men hans afslutning blev reddet af Randers-målmand Patrik Carlgren.

Kort efter fik Jonas Wind kampens måske største chance, da Carlgren gik forkert af bolden, og den landede for fødderne af Wind. Han kunne dog ikke få kontrol over den og sparkede ved siden af fra kort afstand.

I det 90. minut havde han så mere held, da han headede bolden ind på Mathias Nielsen, så den snød Patrik Carlgren og gik i mål.