Williams er mere fit til at skrive historie som mor

Serena Williams kan tage første grand slam-titel som mor og tangere rekord ved at slå Simona Halep i finale.

Ikonet Serena Williams har vundet nærmest alt, der er er værd at vinde inden for tennis.

Men når hun lørdag eftermiddag træder ind på Wimbledons Centre Court for at spille finale mod rumæneren Simona Halep, kan den 37-årige amerikaner nå yderligere to milepæle i tilfælde af sejr.

For det første kan Williams tangere Margaret Courts 24 grand slam-titler i single, men for Williams personligt er det måske endnu vigtigere at snuppe den første grand slam-titel, efter hun blev mor.

Det havde hun chancen for allerede for et år siden, da hun samme sted spillede finale mod tyske Angelique Kerber, men tabte klart. Den kamp skubbede hende yderligere i jagten på endnu et grand slam-trofæ.

- "Angie" spillede utroligt i den kamp, og der var ikke meget, jeg kunne gøre. Men jeg var der ikke fysisk. Jeg husker, at jeg efterfølgende bare trænede, trænede og trænede for at blive mere fysisk fit.

- Så nu er jeg et helt andet sted. Hele dette år har jeg forsøgt at være fit til at spille grand slams, siger Serena Williams på pressemødet inden lørdagens finale.

Hun vandt sin seneste grand slam-titel i Australian Open 2017. Ved den lejlighed var hun endda gravid. Efterfølgende gik hun på barsel og missede de næste fire grand slam-turneringer.

Grand slam-comebacket fik hun ved French Open i 2018, hvor hun nåede fjerde runde. Derefter blev det til finalepladser i Wimbledon og US Open, og nu står hun så i den tredje grand slam-finale efter fødslen.

Om hun tangerer Margaret Court, eller overgår australieren, fylder dog ikke så meget.

- Det betyder ikke så meget, om jeg vinder 23, 24 eller 25. Det handler om, at jeg leverer den bedst mulige indsats. Lige meget hvad der sker, har jeg haft en stor karriere, siger Serena Williams.

Nu gælder det så den 27-årige Simona Halep, der spiller sin første Wimbledon-finale.

Rumæneren har også været i Australian Open-finalen, som hun sidste år tabte til Caroline Wozniacki, og senere samme år fik hun endelig sin grand slam-titel i French Open.

- Der er så mange imponerende ting ved hende. Særligt hendes udholdenhed og evnen til at forbedre sig. Hun er som et kraftværk.

- Hun er sluttet som nummer et i verden to år i træk, så hun skal ikke undervurderes, lyder det fra Williams, der har vundet Wimbledon i single syv gange tidligere.

Lørdagens finale begynder klokken 15 dansk tid.