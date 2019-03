Will the Magic Fitz? Omvandrende NFL-quaterback skifter til Dolphins

Ryan Fitzpatrick skifter til Miami Dolphins for de næste to sæsoner.

Miami Dolphins lod i sidste uge Ryan Tannehill skifte til Tennessee. Efterfølgende har de uden succes forsøgt at få fat i Teddy Bridgewater og Tyrod Taylor.

Nu har de så endelig sat navn på deres startende quaterback fra 2019-sæsonen, og det er den 36-årige veteran Ryan Fitzpatrick.

Parterne er blevet enige om en toårig kontrakt, som indbringer Fitzpatrick i omegnen af 72 millioner kroner.

Fitzpatrick var senest i Tampa Bay Buccaneers, hvor han startede 2018 i forrygende form.

I løbet af de første to uger vandt han prisen som Offensive Player of the Week i NFC efter sejre over først New Orleans Saints og bagefter på daværende tidspunkt de forsvarende Super Bowl-mestre, Philadelphia Eagles.