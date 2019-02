West Ham efterforsker racisme mod Liverpools Salah

En video viser angiveligt, at Mohamed Salah blev udsat for racistiske tilråb i Liverpools kamp mod West Ham.

West Ham undersøger racistiske tilråb mod Liverpool-stjernen Mohamed Salah.

Det meddeler Premier League-klubben til det britiske medie Sky Sports, efter at holdet mandag aften tog imod Liverpool på London Stadium.

Kampen endte 1-1, men fik et kedeligt efterspil, da en video på sociale medier afslørede racistiske tilråb mod Salah, mens han tog et hjørnespark.

- Enhver, der bliver identificeret, og som har overtrådt loven, vil blive overladt til politiet og udelukket på livstid fra London Stadium.

- Den slags opførsel hører ikke til på vores stadion, siger en talsmand til mediet.

Politiet er allerede på sagen.

- Vi har kendskab til, at en video lader til at vise racistiske tilråb mod en spiller i kampen mellem West Ham og Liverpool på London Stadium, skriver Londons politi i en erklæring.

- Politibetjente er i gang med at undersøge optagelsen. Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser.

- Alle, der oplever upassende adfærd i forbindelse med en kamp, bedes fortælle det til myndighederne, fortsætter politiet.

Storbritanniens sportsminister, Miriam Davies, meddelte for nylig, at hun vil gå ind i kampen mod racisme i forbindelse med fodboldkampe.

Miriam Davies vil mødes med Det Engelske Fodboldforbund (FA) og organisationerne bag Premier League og de øvrige engelske fodboldligaer (EFL).

- De involverede er ikke fodboldfans, de bruger fodbolden som en kloak for deres diskriminerende, ofte kriminelle opførsel, og de er ikke velkommen på vores fodboldstadioner.

- Sammen skal vi finde en måde at tackle dette problem. Jeg vil samle fodboldmyndighederne og andre organisationer med interesse for emnet i de kommende uger, og så skal vi aftale, hvilke initiativer der er nødvendige at tage for at komme diskrimination i sport til livs, sagde Miriam Davies.

Det skete efter en række episoder siden december med racisme i forbindelse med fodboldkampe i England.

Liverpool kæmper for at vinde det engelske mesterskab. Holdet er efter 25 spillerunder tre point foran Manchester City, der onsdag aften spiller mod Everton.