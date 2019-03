Weekendarbejde kan blive nødvendigt for Roskildes redning

Konkurstruede FC Roskilde arbejder fredag og om nødvendigt over weekenden på at finde en økonomisk løsning.

Hvis ikke FC Roskilde når i mål med sin mission om at redde klubben økonomisk fredag, vil den arbejde videre over weekenden.

Det siger 1. divisionsklubbens potentielt kommende ejer Carsten Salomonsson til Ritzau.

- Status lige nu er, at vi mangler i omegnen af 1,6 millioner kroner, siger han klokken 11.30 fredag.

- Der er ingen spillere og ansatte, der har fået løn, men vi arbejder selvfølgelig på det, og hvis det går hjem med de møder, vi har nu, vil der være løn. I hvert fald til mandag morgen.

- Vi arbejder hele weekenden. Hvis det ikke lykkes i dag, arbejder vi videre i morgen. Der vil blive arbejdet på fuldt tryk, lyder det fra Salomonsson.

Den potentielle klubejer har sammen med den nuværende hovedaktionær, Bo Tue Knudsen, arbejdet på at redde klubben fra konkurs.

Det arbejde fortsætter fredag, hvor fodboldklubben har møder med forskellige investorer fra Roskilde.

- De sidste par timer er der sket skred i det, siger Salomonsson optimistisk.

Lykkes det ikke at finde de nødvendige eksterne investorer, kan handlen falde til jorden, og dermed kan klubben risikere konkurs.

På trods af den usikkerhed, som har hængt over klubben i et stykke tid, har holdet præsteret flot i foråret indtil videre.

Efter et nederlag til oprykningsaspiranterne fra Silkeborg i forårspremieren, spillede Roskilde 2-2 mod Fremad Amager, inden man i de to seneste runder har slået nedrykningskonkurrenterne fra Hvidovre og Thisted.

Det har givet fire points luft til nedrykningsstregen for den økonomisk trængte klub fra Sjælland.

Søndag venter endnu et vigtigt brag i bunden, når Roskilde besøger FC Helsingør, som er placeret lige under stregen. Efter alt at dømme bliver den kamp altså gennemført.