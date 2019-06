Warriors udligner i NBA-finalerne efter vildt ridt

Med Golden State Warriors' sejr på 109-104 over Toronto Raptors står der nu 1-1 i finaleserien i NBA.

Med en sejr på 109-104 over Toronto Raptors står der nu 1-1 i serien, der spilles bedst af syv kampe.

Klay Thompson og Stephen Curry var dagens store helte for Warriors med 25 og 23 point.

Toronto-stjernen Kawhi Leonard kæmpede ellers bravt med 34 point og 11 rebounds i kampen.

Toronto var foran efter kampens første to perioder, men i tredje periode vandt Golden State med 22 point, herunder med 18 point i træk, og førte 88-80 inden sidste periode.

Her spillede Toronto sig til blot at være bagud med fem point et minut før tid, men Warriors holdt stand.

Golden State Warriors vandt NBA-finalen både sidste år og i 2017.

De næste to kamp spilles i Oakland på Warriors' hjemmebane, Oracle Arena, natten til onsdag og natten til fredag dansk tid.