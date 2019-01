Walisisk underdog sender Leicester ud i pokalmørket

Newport fra League Two vandt 2-1 hjemme over Leicester i FA Cuppen. Kasper Schmeichel var ikke med i opgøret.

Leicesters deltagelse i verdens ældste fodboldturnering, FA Cuppen, blev kort i denne sæson.

Storfavoritterne fra Premier League tabte således udekampen mod Newport fra Englands fjerdebedste række, League Two, med 1-2, da hjemmeholdet scorede det afgørende mål på straffespark sent i kampen.

Newport er dermed klar til fjerde runde i FA Cuppen. Her kan holdet trække endnu mere prominente modstandere som for eksempel Manchester City, Chelsea eller Arsenal.

De 6705 tilskuere i den walisiske provinsby fik noget at glæde sig over i det tiende minut.

Efter en god Leicester-start var det nemlig hjemmeholdet, som scorede kampens første mål.

Robbie Willmott sendte et indlæg ind i panden på Jamille Matt, og den delvist jamaicanske angriber sendte Newport i front via stolpen.

Leicester var uden profiler som Kasper Schmeichel og Jamie Vardy, og det lykkedes ikke for Premier League-holdet at genvinde takten i første halvleg.

Tværtimod var det tættere på 2-0, men føringen forblev på et mål ved pausen.

Leicester kom bedre ud til anden halvleg, og Marc Albrighton havde et forsøg på overliggeren i det 54. minut.

Favoritterne tiltvang sig overtaget, og det meste af anden halvleg var spil til et mål.

Længe så det ud som om, at hjemmeholdet kunne fighte en snæver sejr hjem, men otte minutter før tid så drømmen ud til at være brast.

Få øjeblikke efter en stor chance til James Maddison trillede bolden ud på kanten af feltet, og her kom Rachid Ghezzal løbende og tordnede kuglen i nettet til 1-1.

Det kunne ligne en mental mavepuster for de undertippede Newport-spillere, men det var det ikke.

På et Newport-angreb kort efter udligningen blokerede Marc Albrighton et indlæg med hånden, og dommeren havde ikke anden mulighed end at fløjte straffespark til Newport.

Ireren Padric Amond var sikker fra de 11 meter, og så endte opgøret lykkeligt for de undertippede walisere.