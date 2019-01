Wadas indsamling af russisk dopingdata er gennemført

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har med succes rekvireret dopingdata fra et laboratorie i Moskva gennem den seneste uge. Tre eksperter har stået for dataindsamlingen.

Det oplyser Wada på sin hjemmeside.

Al data skal nu analyseres for at give en klar indikation af, om Rusland har overholdt antidopingreglerne.

- På grund af mængden af data vil det tage noget tid at gennemgå, men vores eksperter har de nødvendige redskaber til at verificere den indsamlede data, siger Wadas præsident, Craig Reedie.

Selv om det fortsat er usikkert, hvorvidt den indsamlede data kan være med til at rense et plettet russisk dopingry, glæder Wada-præsidenten sig over, at det har kunnet lade sig gøre at få adgang til laboratoriet efter måneders tovtrækkeri med Kreml.

- Det er et kæmpe gennembrud for en ren sport, siger Craig Reedie.

Rusland var udelukket af Wada, da det blev afsløret, at landet havde et statstyret dopingprogram fra 2011 til 2015. Dopingen nåede blandt andet et klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014.

I september sidste år valgte Wada at lukke Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) ind i varmen igen efter flere års udelukkelse.

En del af aftalen omkring Rusada var, at Rusland inden udgangen af 2018 skulle give Wada fuld adgang til dopingprøver og data fra laboratoriet i Moskva.

En aftale, som Rusland ikke var i stand til at overholde, efter at man i december sendte Wada-eksperter hjem, fordi deres udstyr ifølge de russiske myndigheder ikke var godkendt under russisk lov.

Ruslands manglende overholdelse af den fastsatte deadline fik dengang flere interessenter - blandt andre Anti Doping Danmark - til at kræve en omgående reaktion fra Wada.