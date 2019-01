Wada rejser igen til Moskva for at hente dopingdata

Wada gør nyt forsøg på at få udleveret data fra laboratorium, efter at Rusland misligholdt første deadline.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) vender i denne uge tilbage til Rusland i et håb om at få udleveret data fra et laboratorium i Moskva.

Rusland overholdt ikke en fastsat deadline for udleveringen, der var sat til 31. december.

Dengang fik Wadas folk at vide, at deres udstyr til at udtrække data ikke levede op til russisk lovgivning.

Mandag oplyser Wada, at man er blevet lovet af Rusland, at den slags forhindringer nu er ryddet af vejen.

Da Ruslands Antidopingagentur (Rusada) i september sidste år blev taget tilbage i varmen efter flere års udelukkelse, blev det samtidig aftalt, at Wada inden årsskiftet skulle have fuld adgang til data og dopingprøver fra Moskva-laboratoriet.

Ruslands manglende overholdelse af den fastsatte deadline har fået flere - blandt andre Anti Doping Danmark - til at kræve en omgående reaktion fra Wada. Den er endnu ikke kommet.

Frem mod OL i Rio i 2016 afdækkede flere uafhængige Wada-rapporter store dopingproblemer i Rusland. De blev udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren.

Rapporterne afslørede et statstyret dopingprogram i russisk idræt fra 2011 til 2015. Dopingen nåede blandt andet et klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014.