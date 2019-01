Wada indleder kopiering af russiske dopingdata

Det Internationale Antidopingagentur er torsdag begyndt at kopiere data fra et russisk laboratorie.

Eksperter fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har torsdag langt om længe fået adgang til et antidopinglaboratorie i den russiske hovedstad, Moskva.

Det bekræfter den russiske sportsminister, Pavel Kolobkov, over for russiske medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Wada-eksperterne ankom til Moskva onsdag for at kopiere data fra laboratoriet, og torsdag er arbejdet altså begyndt.

- Arbejdet udføres i fuld koordination. Vi er ikke i tvivl om, at processen fortsætter som planlagt, siger Pavel Kolobkov ifølge AFP.

I september sidste år valgte Wada at lukke Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) ind i varmen igen efter flere års udelukkelse oven på store dopingafsløringer af russiske sportsfolk.

En del af aftalen omkring Rusada var, at Rusland inden udgangen af 2018 skulle give Wada fuld adgang til dopingprøver og data fra laboratoriet i Moskva.

En aftale, som Rusland ikke var i stand til at overholde, efter at man i december sendte Wada-eksperter hjem, fordi deres udstyr ifølge de russiske myndigheder ikke var godkendt under russisk lov.

Ruslands manglende overholdelse af den fastsatte deadline fik i sidste uge flere - blandt andre Anti Doping Danmark - til at kræve en omgående reaktion fra Wada.