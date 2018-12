Vueltaen vælger populær hollandsk by til 2020-start

Hollandske Utrecht bliver om to år den første by, der har lagt asfalt til etaper i Touren, Giroen og Vueltaen.

Det spanske etapeløb Vuelta a España bliver i 2020 indledt i Holland.

Arrangørerne oplyser onsdag, at cykelløbets tre første etaper vil blive kørt i provinsen Noord-Brabant i det sydlige Holland.

Feltet starter ud i Utrecht, der tidligere har lagt asfalt til etaper i Tour de France og Giro d'Italia.

Dermed bliver kanalbyen med en befolkning på godt 300.000 indbyggere den første by til at tage imod de tre største etapeløb i Europa - de såkaldte grand tours.

I 2015 blev Tour de France også sat i gang i Utrecht, og i 2010 havde Giroens 2. etape målstreg i byen.

2020-udgaven af Vueltaen bliver indledt med en holdtidskørsel i Utrecht, mens 2. etape har start i s-Hertogenbosch og mål i Utrecht. 3. etape både starter og slutter i Breda tæt på den belgiske grænse.

Mens Touren og Giroen ofte placerer starten uden for henholdsvis Frankrig og Italien, så hører det til sjældenhederne, at Vueltaen sættes i gang uden for Spanien.

Det er således blot fjerde gang, at starten er placeret uden for Spaniens grænser. I 1987 begyndte Vueltaen i Lissabon, i 2009 i hollandske Assen og i 2017 i Nimes i Frankrig.

Vuelta-arrangørerne har endnu ikke offentliggjort alle informationer omkring næste års løb. Det er dog blevet meldt ud, at etapeløbet vil starte i Spanien.