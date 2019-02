Volleyball nordisk mesterskab: Marienlyst tabte sen fredagsgyser

Volleyball: To kampe med få timers mellemrum var åbenbart for hård kost for Marienlyst, der sent fredag aften ved det nordiske mesterskab for klubhold i Ishøj tabte 2-3 (25-18, 25-17, 22-25, 21-25, 7-15) til Polonia, der hører hjemme i London og har flere spillere med polske rødder.

Marienlyst vandt i sikker stil de to første sæt 25-18 og 25-17 over Polonia, og det fynske hold var godt på vej mod sejren i tredje sæt med føring 8-2 og 14-12. Men Polonia kom stærkt igen og vandt sættet 25-22.

I fjerde sæt førte Polonia hele vejen og vandt sættet 25-21.

Dermed skulle matchen afgøres i et femte sæt, og her kunne Marienlyst kun følge med til 5-5. Herfra scorede Polonia fem point i træk og vandt sikkert sættet 15-7 over en flok energiforladte Marienlyst-spillere.

Trods nederlaget har Marienlyst gode chancer for at kvalificere sig til semifinalerne. Der er tre hold i hver gruppen, og nummer et og nummer to fra hver gruppe går videre til semifinalerne, der spilles lørdag klokken 17.45 og 20.00.

Tidligere på fredagen vandt Marienlyst 3-1 over det islandske mesterhold KA fra Akureyri.

Polonia og KA mødes lørdag klokken 12.15 i den sidste gruppekamp. Hvis Polonia vinder den kamp, vil Polonia vinde gruppen foran Marienlyst, og så vil de to hold gå videre til semifinalerrne.

I den anden gruppe var fredagens resultater: Hvidovre-Ishøj 3-0 og Randaberg-Hvidovre 3-2. Lørdag klokken 10.00 spiller Ishøj mod norske Randaberg i den sidste gruppekamp.

Der er bronzekamp og finale søndag klokken 12.15 og 14.30.