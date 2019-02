Volleyball nordisk mesterskab: Marienlyst klar til semifinale som puljevinder

Trods nederlag fredag aften vinder Marienlyst puljen og møder i semifinalen sent lørdag aften Hvidovre ved det nordiske mesterskab for klubhold.

Volleyball: Marienlyst får en dansk modstander i semifinalen ved det nordiske mesterskab for klubhold, der afvikles i Ishøj. Modstanderen bliver Hvidovre, der blev nummer to i pulje A, mens Marienlyst endte som puljevinder i pulje B. Semifinalen spilles lørdag klokken 20.00.

Marienlyst tabte ganske vist sin sidste indledende kamp fredag aften 2-3 (25-18, 25-17, 22-25, 22-25, 7-15) til Polonia fra England trods en fynsk føring på 2-0 i sæt. I den første kamp vandt Marienlyst 3-1 over KA fra Island. Men i den sidste kamp i treholdspuljen lørdag eftermiddag vandt KA overraskende 3-2 (17-25, 25-23, 19-25, 25-21, 15-13) over Polonia, og dermed endte alle tre hold med en en sejr og et nederlag. Dermed blev sætscoren afgørende, og her var Marienlyst bedst med en sætscore på 5-4 og vinder dermed puljen. Polonia bliver nummer to med en sætscore på 5-5, mens KA slutter sidst med en sætscore på 4-5.

Hvis Polonia havde vundet lørdagskampen mod KA, ville Polonia have vundet gruppen og Marienlyst ville være blevet toer. Det havde givet en semifinale mod vinderen af pulje A, norske Randaberg, der som det eneste hold i turneringen er ubesejret efter 3-2 over Hvidovre fredag og 3-0 over Ishøj lørdag formiddag. Hvidovre blev toer efter 3-0 over Ishøj fredag.

Hvidovre har ligesom Marienlyst ikke været i aktion lørdag, så det burde være to friske mandskaber, der mødes i semifinalen lørdag aften. I lørdagens første semifinale klokken 17.45 mødes Randaberg og Polonia.

20. januar tabte Marienlyst 1-3 hjemme til Hvidovre i Volleyligaen, og de to hold ligger side om side i toppen af Volleyligaen med hver 12 sejre i 15 kampe.

- Det var en kamp, hvor vi var presset i bund. Den tidligere Marienlyst-spiller Peter Jensen lavede nogle gode serveserier, og vi skal have brudt de stimer. Vi har forhåbentlig lært af det nederlag, og hvis vi kan stå godt i modtagningen, har vi en god chance for at vinde, siger Kaj Jeppesen, træner for Marienlyst.

- Vi har fået spillet libero Frederik Mikelsons godt ind på holdet, og vi har fået sparet nogle spillere undervejs i turneringen. Kristoffer Abell og Sigurd Varming har kun spillet en kamp hver, påpeger Kaj Jeppesen.

Søndag afsluttes det nordiske mesterskab med bronzekamp klokken 12.15 og finale klokken 14.30.