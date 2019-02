Volleyball: Marienlyst slog islandsk mesterhold

Volleyball: Boldklubben Marienlyst kom godt fra start ved det nordiske mesterskab, der afvikles i Ishøj. I den første kamp fredag eftermiddag vandt Marienlyst 3-1 (26-28, 25-22, 25-17 og 25-20) over det islandske mesterhold KA fra Akureyri.

Da Marienlyst nogle timer senere fredag aften skulle spille igen mod det sidste hold i treholdspuljen, Polonia fra England, valgte træner Kaj Jeppesen at spare flere af holdets profiler som Sigurd Varming, der slet ikke kom på banen, og Simon Bitsch, der kun spillede et sæt.

- I første sæt sparede vi fire fra den normale startopstilling, og det var et sats, som var lige ved at lykkes, men desværre tabte vi første sæt. Simon Bitsch kom ind i andet sæt og fik lukket det sammen med Daniel Thomsen, der også spillede godt, siger Kaj Jeppesen.

Der var også ros til en af holdets yngste spillere.

- Marius Stenmann Hansen gjorde kampen færdig og spillede godt, siger Kaj Jeppesen om den blot 14-årige kantangriber, der fylder 15 år til sommer.

Topscorer for Marienlyst blev Kristoffer Abell med 21 point efterfulgt af hollandske Martijn van der Aa.

- Martijn gjorde det godt inde på midten og blokerede mange bolde, fortæller Kaj Jeppesen.

Hvis Marienlyst slutter som nummer et eller to i treholdspuljen, spiller det fynske hold semifinale lørdag klokken 17.45 eller 20.00 mod nummer et eller to fra den anden pulje, der består af Hvidovre, Ishøj og Randaberg fra Norge. I den første kamp fredag vandt Hvidovre 3-0 over Ishøj.