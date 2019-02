Volleyball: Marienlyst klar til nordisk finale

Marienlyst vandt 3-1 over Hvidovre i semifinalen lørdag aften og er klar til søndagens finale ved det nordiske mesterskab for klubhold.

Volleyball: Der er fynsk deltagelse i søndagens finale om det nordiske mesterskab for klubhold, der afvikles i Ishøj. I den sene semifinale lørdag aften vandt Marienlyst 3-1 (26-24, 18-25, 25-22, 25-21) over Hvidovre.

Dermed er Marienlyst klar til finalen søndag klokken 14.30. Her bliver modstanderen den engelske klub Polonia, der i den første semifinale vandt 3-1 (25-27, 25-21, 25-21, 25-15) over norske Randaberg.

Marienlyst og Polonia mødtes også i den indledende gruppe fredag aften, og her vandt Marienlyst de to første sæt 25-18, 25-17. Men Polonia vandt de tre næste sæt 25-22, 25-22, 15-7 og vandt altså kampen 3-2. Men nu har Marienlyst mulighed for revanche i finalen, der afgør, hvem der skal kalde sig nordisk mester.

Turneringen arrangeres i regi af Nevza, hvor Storbritannien også er med. Derfor er Polonia fra England med i turneringen.

I bronzekampen søndag klokken 12.15 mødes Randaberg og Hvidovre.

Marienlyst er tre gange tidligere blevet nordisk mester, men den seneste titel ligger syv år tilbage. De tre titler blev vundet i 2009, 2010 og 2012.