Volleyball: Begge fynske semifinalister tabte

Både Middelfart og Marienlyst tabte kamp to i semifinaleserien og fik en spiller skadet. Søndag spilles kamp tre i serien.

Canadieren Riley Friesen blev topscorer for Middelfart med 28 point. Jacob Stein Brinck scorede 16 point.

- Selv om erstatningen Jeppe Tryggedsson gjorde det godt, var tabet af Nikolaj så stort, at holdet ikke rigtigt kom sig over det på trods af en flot fight på alle pladser, beretter Middelfart Volleyball Klubs facebookside.

Volleyball: Det var fynsk nedtur over hele linjen i semifinalekampene torsdag aften i mændenes DM-slutspil. Både Middelfart og Marienlyst tabte kamp to i serien, og begge fynske hold fik en spiller skadet og er nu presset i større eller mindre grad før kamp tre, der spilles søndag eftermiddag.

Marienlyst tæt på

Marienlyst, der sluttede som nummer to i grundspillet, var tæt på at udligne til 1-1 i serien mod Hvidovre. Efter nederlaget på 0-3 hjemme i den første kamp spillede Marienlyst en femsætter ude mod Hvidovre, der dog endte med at vinde 3-2 efter sætcifrene 25-14, 19-25, 25-16, 21-25 og 15-12 foran 280 tilskuere i Frihedens Idrætscenter.

Midt i det tætte femte sæt stødte Marienlysts Anton Lydolff sammen med libero Frederik Mikelsons i et fælles forsøg på at nå en bold på gulvet. Det medførte ifølge Hvidovre Volleyball Klubs facebookside, at en groggy Frederik Mikelsons måtte lade sig udskifte med Ævarr Freyr Birgisson, der måtte spille libero resten af kampen.

Topscorere for Marienlyst blev Sigurd Varming med 20 point og Kristoffer Abell med 15 point. Hos Hvidovre blev Casper Munk topscorer med 18 point.

Dermed fører Hvidovre 2-0 i serien og har tre matchbolde. Marienlyst skal med andre ord vinde tre kampe i træk over Hvidovre for at komme i finalen. Næste kamp spilles søndag klokken 15.00 i Klostermarkshallen i Odense.